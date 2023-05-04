Мир 04 мая 2023, 10:29 Китайский журналист раскрыл цель украинской атаки дронами на Кремль Колумнист GT Ху Сицзинь: целью украинской атаки БПЛА на Кремль является срыв парада Победы Соцсети

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Целью украинской атаки беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая является попытка сорвать предстоящий парад в честь Дня Победы на Красной площади. Такое мнение в статье для Global Times высказал бывший главный редактор издания Ху Сицзинь.

Журналист усомнился в том, что атаку беспилотников совершили с целью убийства президента России Владимира Путина. По его словам, украинские власти хотели вызвать шок у населения и подорвать уверенность российского общества в победе.

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«На мой взгляд, реальной целью атаки является попытка шокировать российское общество, сорвать предстоящий парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая, использовать его как символ того, что Москва недалеко от поля боя», — отметил журналист.

Ху Сицзинь добавил, что Россия никогда не наносила удары по офису президента Украины Владимира Зеленского. Теперь, по его мнению, следует обратить внимание на подобное развитие событий.

Накануне администрация президента России сообщила о попытке украинской стороны ударить двумя дронами по резиденции Владимира Путина в Кремле. Беспилотники вывели из строя. Глава государства не пострадал, так как находился в Ново-Огарево. По факту атаки дронов следователи возбудили уголовное дело.