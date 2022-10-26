Китайский журналист предупредил Евросоюз об испытании отопительным сезоном | 360°

Мир 26 октября 2022, 08:55 Китайский журналист предупредил Евросоюз об испытании отопительным сезоном «Хуаньцю Шибао»: отопительный сезон станет испытанием санкционной политики ЕС РИА "Новости"

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Евросоюз пострадал от собственных санкций против России. Отопительный сезон станет для него большим испытанием, заявил обозреватель китайской газеты «Хуаньцю Шибао» Чжэн Тао.

Он сравнил энергетические санкции с атакой смертников. Евросоюз сильно зависит от российского газа и теперь вынужден покупать его у США в четыре раза дороже. Затраты на энергетику в среднем по Европе увеличились с 2% до 12% ВВП.

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«Экономические перспективы еврозоны становятся мрачными, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября», — предупредил автор статьи.

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Европа вслед за США заняла жесткую позицию по отношению к конфликту на Украине и ввела несколько пакетов санкций. Однако кризис затянулся на несколько месяцев, ограничения не поставили Россию на колени и не облегчили ситуацию, зато все больше атакуют европейцев.

Кроме того, в самой еврозоне произошел раскол. Многие страны не согласны идти на усиление санкций против России. Например, Германия встала перед серьезным выбором, а Венгрия уже определилась — ее руководство назвало санкционную политику ЕС провалившейся и предупредило, что не одобрит решений в ущерб своим национальным интересам.

По словам автора статьи, ситуация вокруг Украины ясно показала людям, что вопросы европейской безопасности далеки от решения, и то, как урегулировать отношения с Россией, останется главной проблемой европейских стран.