Китайский журналист предупредил Евросоюз об испытании отопительным сезоном | 360°

26 октября 2022, 08:55
Китайский журналист предупредил Евросоюз об испытании отопительным сезоном
«Хуаньцю Шибао»: отопительный сезон станет испытанием санкционной политики ЕС
Евросоюз пострадал от собственных санкций против России. Отопительный сезон станет для него большим испытанием, заявил обозреватель китайской газеты «Хуаньцю Шибао» Чжэн Тао.
Он сравнил энергетические санкции с атакой смертников. Евросоюз сильно зависит от российского газа и теперь вынужден покупать его у США в четыре раза дороже. Затраты на энергетику в среднем по Европе увеличились с 2% до 12% ВВП.
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«Экономические перспективы еврозоны становятся мрачными, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября», — предупредил автор статьи.
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Европа вслед за США заняла жесткую позицию по отношению к конфликту на Украине и ввела несколько пакетов санкций. Однако кризис затянулся на несколько месяцев, ограничения не поставили Россию на колени и не облегчили ситуацию, зато все больше атакуют европейцев.
Кроме того, в самой еврозоне произошел раскол. Многие страны не согласны идти на усиление санкций против России. Например, Германия встала перед серьезным выбором, а Венгрия уже определилась — ее руководство назвало санкционную политику ЕС провалившейся и предупредило, что не одобрит решений в ущерб своим национальным интересам.
По словам автора статьи, ситуация вокруг Украины ясно показала людям, что вопросы европейской безопасности далеки от решения, и то, как урегулировать отношения с Россией, останется главной проблемой европейских стран.
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