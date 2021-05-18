Китайский завод поставил под угрозу природу африканской страны

Африканским тропикам на побережье Атлантического океана грозит экологическая катастрофа. Правительство Сьерра-Леоне подписало соглашение с Китаем о строительстве завода по переработке рыбы.

Сделка составила 55 миллионов долларов (более четырех миллиардов рублей), сообщило издание The Guardian. Завод займет площадь около 100 гектаров территории пляжа, который граничит с охраняемыми зонами национального парка, где обитают исчезающие виды, включая антилопу дукер и ящеров.

От строительства завода пострадают также местные рыбаки, которые обеспечивают сардиной, барракудой и морским окунем 70% внутреннего рынка.

В министерстве рыболовства Сьерра-Леоне отрицают, что планируется стрительство завода по переработке рыбы, в пресс-релизе они указали, что объект, который построит Китай, станет гаванью для тунца и «других крупных рыболовных судов», экспортирующих на международные рынки. Он будет включать «компонент управления отходами» для «переработки морских и других отходов в полезные продукты».

Правительство африканской страны выделило компенсацию в 1,34 миллиона долларов (около ста миллионов рублей) пострадавшим от проекта местным рыболовам. Однако местное население опасается, что производство будет катастрофическим для страны и риведет к уничтожению нетронутых тропических лесов, разграблению рыбных запасов и загрязнению экосистем.