Китайский врач умер после почти 10 суток работы
28-летнего врача в Китае нашли мертвым. Проработавший 10 дней и девять ночей медработник умер от остановки сердца. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на World of Buzz.
Вспышка коронавируса в Китае унесла жизни не только пациентов. 28-летний врач начал работу в китайский Новый год (25 января), а закончил ее лишь 3 февраля. Его дежурство проходило в пункте проверки температуры на автомагистрали в провинции Хунань. Также врач отвечал за выдачу лекарственных препаратов.
Мужчина скончался в общежитии, где его тело утром обнаружили коллеги. Вскрытие показало, что его сердце остановилось, не выдержав нагрузки.