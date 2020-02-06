Китайский врач умер после почти 10 суток работы

Вспышка коронавируса в Китае унесла жизни не только пациентов. 28-летний врач начал работу в китайский Новый год (25 января), а закончил ее лишь 3 февраля. Его дежурство проходило в пункте проверки температуры на автомагистрали в провинции Хунань. Также врач отвечал за выдачу лекарственных препаратов.

Мужчина скончался в общежитии, где его тело утром обнаружили коллеги. Вскрытие показало, что его сердце остановилось, не выдержав нагрузки.