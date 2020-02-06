    06 февраля 2020, 01:06

    Китайский врач умер после почти 10 суток работы

    Ирина Нагайникова

    28-летнего врача в Китае нашли мертвым. Проработавший 10 дней и девять ночей медработник умер от остановки сердца. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на World of Buzz.

    Вспышка коронавируса в Китае унесла жизни не только пациентов. 28-летний врач начал работу в китайский Новый год (25 января), а закончил ее лишь 3 февраля. Его дежурство проходило в пункте проверки температуры на автомагистрали в провинции Хунань. Также врач отвечал за выдачу лекарственных препаратов.

    Мужчина скончался в общежитии, где его тело утром обнаружили коллеги. Вскрытие показало, что его сердце остановилось, не выдержав нагрузки.