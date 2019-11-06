Китайский вице-премьер поддержал наведение порядка в Гонконге

Правительство Китая поддерживает меры, которые администрация Гонконга принимает для прекращения насилия и наведения порядка в городе. Об этом заявил заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн.

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«Мы решительно поддерживаем правительство специального административного района в принятии более активных и эффективных мер по решению социальных проблем», — сказал Хань Чжэн на встрече с главой администрации Гонконга Кэрри Лэм в Пекине. Его процитировал «Интерфакс».

Он также отметил, что волнения в Гонконге «уже перешли критическую точку» в области соблюдения законов и моральных норм. Хань Чжэн выразил мнение, что беспорядки «подрывают формулу «одна страна, две системы». Именно следуя этому принципу, Великобритания возвратила Гонконг был под юрисдикцию КНР в 1997 году.

Ранее председатель страны Си Цзиньпин высоко оценил действия администрации Гонконга. Китайский лидер также заявил о большом доверии к Кэрри Лэм.

«Прекращение насилия и хаоса и восстановление порядка остаются самой важной задачей для Гонконга в настоящее время», — сказал Си Цзиньпин. Кроме того, он призвал принять меры для улучшения качества жизни людей в Гонконге, а также наладить диалог со всем обществом. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

С начала лета в Гонконге проходят акции протеста. Поводом стало внесение изменений в закон об экстрадиции. Он позволил бы выдавать подозреваемых в преступлениях странам, не имеющим соответствующие соглашения с Гонконгом. Среди этих государств числился и материковый Китай. После митингов власти Гонконга приняли решение о заморозке проекта редакции. Однако беспорядки не прекратились. Люди продолжают предъявлять новые требования администрации города.