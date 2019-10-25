Китайский таблоид обвинил Великобританию в халатности

Данное заявление таблоид сделал после того, как 39 тел граждан Китая нашли в прицепе грузовика в британском Эссексе.

«Такая серьезная гуманитарная катастрофа произошла на глазах англичан и европейцев… Ясно, что Великобритания и соответствующие европейские страны не выполнили свои обязательства по защите этих людей от такой смерти», — заметил таблоид.

Жертвами «жнеца-дальнобойщика» в Британии оказались китайцы Подробнее

Один из авторов китайской газеты People’s Daily интересуется, достаточно ли мер приняла Британия для обеспечения безопасности китайцев.

«Представьте, насколько тщательно европейские страны бы действовали, если бы десятки европейцев были трагически убиты каким-либо образом», — отметила газета.

Ранее полиция обнаружила 39 граждан Китая в фуре дальнобойщика в графстве Эссекс. Известно, что люди умерли не от удушья, а от обморожения — температура в кузове грузовика достигала минус 25 градусов.