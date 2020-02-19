Китайский спортсмен пробежал 50 км по квартире. Не прерывать же тренировки из-за карантина

Китайский бегун, вынужденный из-за эпидемии коронавируса не выходить из дома, набегал 6250 кругов по своей квартире.

На своеобразную тренировку он потратил 4 часа 48 минут. Итого пробежал 31 милю или 49,8 километра. На кадрах видно, что он даже ел на бегу.

Беговой дорожки у спортсмена не было, а заказать ее до введения карантина не успел, поэтому пришлось идти на крайние меры.

К 19 февраля отметка погибших от нового вируса достигла 2004 человек. Только в китайской провинции Хубей за прошедший день заразились еще 1693 человека, 132 умерли, а 1266 выздоровевших пациентов уже выписали из больниц. За все время выздоровели 14 736 человек, а заразились 74 185.