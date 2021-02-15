Китайский ровер нашел километровый осколок скалы на обратной стороне Луны

Китайский луноход Yutu-2 продолжил работу после перерыва и нашел на обратной стороне естественного спутника Земли километровый осколок камня. Об этом сообщил портал Space.com.

«Кажется, что он имеет форму осколка и торчит из почвы. Это определенно необычно», — приводит портал слова научного сотрудника программы NASA в Центре космических полетов Годдарда (штат Мэриленд, США) Дэна Мориарти.

Ученый предположил, что порода вышла на поверхность Луны из-за сейсмической активности ближайшего кратера. По мнению Мориарти, осколок с таким соотношением сторон мог появиться там и по другой причине.

Исследователь Луны Клайв Нил отметил, что этот километровый камень будут изучать при помощи спектрального анализа, чтобы разобраться, откуда он там появился. Специалисты сразу отметили, что этот осколок геологически молодой и находится в этом месте Луны недавно.

Yutu-2 и космический аппарат «Чанъэ-4» переждали холодную лунную ночь и снова продолжили работу на днях. Китайская техника исследует поверхность Луны уже более месяца.