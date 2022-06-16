Китайский профессор объяснил трагедию американского народа

Настоящей трагедией для американского народа являются действия его властей. Такое мнение высказал в статье для издания People’s Daily профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

По словам профессора, официальный Вашингтон создает «вымышленный реальный мир», полностью оторванный от требований народа и веяний времени. Политики издавна продвигают риторику о статусе и функции Америки в мире как «маяка демократии» и образца для подражания, подчеркнул Ли Хайдун, однако на практике внутри собственной страны данный дискурс доказывает все большую абсурдность.

Профессор отмечает, что происходящие в последнее время вспышки социального насилия и политического экстремизма в стране, процессы экономической поляризации и этнической раздробленности — все это признаки того, что США находятся на пороге крупного кризиса.

Ли Хайдун полагает, что властям необходимо как можно глубже разобраться в своих внутренних и международных политических реалиях. Однако та внутренняя и внешняя политика, которую они развивают и продвигают, демонстрирует, что на самом деле Вашингтон даже не пытается решить актуальные, стоящие перед страной проблемы. Это и является настоящей трагедией для американского народа, резюмировал китайский профессор.