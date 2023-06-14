Мир 14 июня 2023, 07:28 Китайский посол заявил о справедливой позиции КНР в украинском вопросе Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай выступает за мирные переговоры в украинском конфликте РИА «Новости»

Читать 360tv в

Китай выступает защитником мира, занимает объективную и справедливую позицию по украинскому вопросу. Об этом РИА «Новости» заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Дипломат подчеркнул, что его страна не является зачинщиком этого кризиса или одной из сторон конфликта. Он добавил, что КНР выступает за мирные переговоры, будет способствовать их возобновлению на основе своей позиции, озвученной ранее. Посол добавил, что Китай намерен укреплять диалог со всеми сторонами и содействовать международному сообществу в формировании «наибольшего общего делителя».

Реклама

«Китай готов делать все, что в его силах, если это способствует разрядке и возобновлению переговоров», — сказал Чжан Ханьхуэй.

Ранее представитель правительства Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй заявил, что украинский кризис зашел в тупик и организовать проведение переговоров будет непросто. Он также указал на вероятность эскалации конфликта из-за неопределенной ситуации в зоне боевых действий.

Ли Хуэй в мае совершил двухнедельную поездку в Европу. В ходе своего турне он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, затем приехал в Россию.