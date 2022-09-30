Китайский посол рассказал о впечатляющем росте торговли между КНР и Россией | 360°

Мир 30 сентября 2022, 05:30 Поделиться Telegram

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Viber Китайский посол рассказал о впечатляющем росте торговли между КНР и Россией Посол Китая в России Ханьхуэй заявил, что КНР продолжит развивать торговлю с РФ Pxhere.com

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Москва и Пекин продолжат принимать меры для нормального торгово-экономического взаимодействия, рассказал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. По итогам года двустороннюю торговлю может ждать рекорд, отметил он.

«В этом году перед лицом сложной международной обстановки, пандемии коронавируса и других тяжелых испытаний, китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество продемонстрировало большую гибкость и, вопреки общим тенденциям, показало впечатляющий рост», — привело РИА «Новости» слова китайского посла.

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Свое заявление он сделал в преддверии китайского национального праздника — Дня образования КНР, который отмечается 1 октября.

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За первые восемь месяцев текущего года объем двусторонней торговли превысил 117,2 миллиарда долларов, заметил Ханьхуэй. Этот показатель на 31,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

«Верю, что по итогам года объем двусторонней торговли установит новый исторический рекорд», — отметил посол Китая в России.

Дипломат убежден, что одновременно с укреплением сотрудничества в области энергетики, машиностроения и сельского хозяйства Китай и Россия будут создавать новые точки роста в таких сферах, как цифровая экономика, биомедицина, зеленое развитие. Также, по его мнению, страны будут способствовать одновременному увеличению масштаба и повышению качества китайско-российских торгово-экономических отношений.

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