Китайский посол и адмирал НАТО поспорили из-за спецоперации России | 360°

Мир 16 октября 2022, 05:37 Поделиться Telegram

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Viber Китайский посол и адмирал НАТО поспорили из-за спецоперации России Bloomberg: посол Китая Хэ Рулонг и адмирал НАТО Бауэр поспорили из-за спецоперации России РИА «Новости»

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Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр обвинил официальный Пекин в том, что он не разделяет взглядов Альянса на события на Украине. На это заявление жестко отреагировал посол Китая в Исландии Хэ Рулонг. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Конфликт произошел на ассамблее «Полярный круг», которая проходит в Исландии. Китай, как заявил Бауэр, не разделяет ценностей НАТО и «подрывает основанный на правилах международный порядок». Китайский дипломат не оставил эти заявления без внимания и назвал их «высокомерными».

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Официальный представитель Североатлантического альянса с этим не согласился. Бауэр обвинил КНР в том, что та «до сих пор не осудила» Россию за спецоперацию на Украине. Китайский посол в ответ на это сказал, что взгляд Китая на «украинский кризис» включает в себя историческую перспективу. Как добавил Хэ Рулонг, мир должен «понять первопричину».

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По мнению декана факультета международных отношений Китайского народного университета Яна Гуанбиня, конфликт на Украине спровоцировала политика экспансионизма и империализма, которой увлеклись США.

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