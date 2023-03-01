01 марта 2023, 17:26
Китайский политолог раскрыл значение визита Лукашенко в КНР
Политолог Хунцзянь: визит Лукашенко прояснит КНР позицию Белоруссии по кризису на Украине
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в КНР поможет китайским политикам эффективнее участвовать в урегулировании конфликта на Украине. На это указал директор европейского департамента Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь газете Global Times.
«Визит Лукашенко позволит Китаю получить более четкое представление о позиции Минска в отношении российско-украинского конфликта», — отметил Хунцзянь.
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По его словам, это будет иметь конструктивное значение: китайская сторона, имея полную информацию о ситуации, сможет достичь лучших результатов в продвижении политического урегулирования.
Политический аналитик счел смешным условие, когда КНР не должна развивать двусторонние связи с Россией, Украиной или Белоруссией из-за украинского кризиса. Хунцзянь, отметил, что Китай отличается от США более широким видением политической ситуации и занимает более ответственную позицию.
Ранее Лукашенко определил диалог с Китаем как приоритет внешней политики Белоруссии.
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