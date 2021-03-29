Китайский политолог предрек Украине потери из-за дела «Мотор Сич»

Национализация предприятия «Мостор Сич» Украиной подрывает доверие инвесторов из-за рубежа. Это может привести к выводу иностранного капитала из страны и обернуться для Украины серьезными экономическими потерями. Об этом заявил декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао.

«Инцидент с „Мотор Сич“ серьезно подрывает доверие иностранных инвесторов и ухудшит инвестиционный климат на Украине. Китайские компании, обратившись в арбитраж, одновременно с этим могут использовать этот инцидент в качестве примера для резкой критики инвестиционного климата на Украине и тем самым дать толчок оттоку иностранных инвестиций», — приводит РИА «Новости» слова собеседника.

Политолог добавил, что пока нужды в ответных санкциях против Украины нет, так как власти могут так действовать под внешним давлением.

«Если возникнет масштабный отток иностранных инвестиций, а обещанные западными странами финансы не дойдут вовремя, то это обернется серьезным ущербом для экономики Украины», — заключил Хун Тао.

Ранее суд в Киеве арестовал 100% имущества и активов авиационного предприятия «Мотор Сич». Его акционером является китайская компания Beijing Skyrizon.