Мир 20 декабря 2022, 08:37 Китайский политолог объяснила, почему Европе не стоит ждать уступок от США Политолог Сунь: США не уступят ЕС по вопросу субсидий в рамках закона о снижении инфляции flickr

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Маловероятно, что Соединенные Штаты вряд ли изменят свою позицию в вопросе закона о снижении инфляции (IRA), который вызвал разногласия с союзниками из Европы. Такое мнение высказала в беседе с изданием «Гуаньча» политолог Европейского института Китайской академии общественных наук Сунь Яньхун.

Она заявила, что США проводят дискриминационную промышленную политику. Европа неоднократно в связи с этим выражала свой протест. Американские власти намерены, несмотря на это, реализовать новый закон. По ее словам, европейские представители не хотят начинать торговую войну и до последнего будут ждать переговоров со Штатами по этому вопросу.

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«По прогнозам, до того, как акт вступит в силу, ЕС проведет еще раунд переговоров с Вашингтоном, однако учитывая, сколько осталось времени, вероятность пересмотра невелика», — отметила Сунь.

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Она посчитала, что ответные меры Европе будет трудно реализовать. Ведь масштаб выдаваемых в США субсидий достаточно большой, ЕС не может себе позволить выделять такие средства.

Американский президент Джо Байден подписал в августе закон о снижении инфляции. Он предусматривает налоговые субсидии на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке.