Китайский политолог Чжэн Юннянь заявил, что обстановка внутри США похожа на период упадка династии Цин

Китайский политолог Чжэн Юннянь отметил, что США во внешней политике в данный момент берут пример с СССР, а во внутренней напоминают последнюю императорскую династию Цин в Китае. Об этом сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Global Times.

Он подчеркнул, что власти США отказываются идти в ногу со временем. При этом многие други страны они воспринимают как варваров.

«Подавляющее большинство американцев по-прежнему считают Вашингтон центром мира. Хотя и раздаются также голоса, осуждающие политику Соединенных Штатов и высвечивающие ее основные проблемы, они пока не получили широкого распространения», — рассказал Чжэн Юннянь.

По его словам, государство продолжит совершать серьезные ошибки из-за своего молодого возраста. Эксперт предположил также, что в будущем США могут претерпеть болезненную трансформацию, передала «Политика сегодня».