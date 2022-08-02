Китайский офицер раскрыл способ проучить США за ситуацию с Тайванем

Сопровождение китайскими военными самолетами борта спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преподаст урок США. Такой способ проучить Штаты из-за ситуации с Тайванем назвал офицер ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Ван Юньфэй.

«Нужно отправить военные самолеты для сопровождения судна Пелоси. Я считаю этот способ правильным. Таким образом, мы можем преподать США и острову Тайвань жестокий стратегический урок», — написал Юньфэй в своей статье для китайской газеты Global Times.

Он также предложил запретить самолету Пелоси заходить на посадку на острове, а в Тайваньском заливе объявить бесполетную зону. Еще одной мерой противодействия офицер назвал запуск баллистических ракет в районе пролива.

«Это предупреждение о том, что ситуация достигла грани войны», — заявил Юньфэй.

По его словам, воспользоваться любым из перечисленных вариантов можно во время полномасштабных военных учений.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал опасным возможный визит Пелоси на Тайвань. Он подчеркнул, что власти страны считают такой шаг провокационным.