Мир 19 февраля 2023, 11:46 Китайский мирный план по Украине заставил Запад нервничать «МК»: китайский мирный план по Украине с настороженностью встретили на Западе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мирные предложения по конфликту на Украине, которые озвучил Китай, с большой настороженностью встретили на Западе. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности обратил внимание на уважение законных интересов безопасности России, написал «Московский комсомолец».

С одной стороны, мирный план Китая подчеркнул необходимость соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и Устава ООН. С другой — обозначил законные интересы безопасности России, которая китайская сторона призвала уважать.

Реклама

По словам высокопоставленного китайского дипломата, КНР останется на стороне мира и диалога и поддержит переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Реклама

Ранее США обеспокоились из-за возможной помощи России на Украине со стороны Китая. Американский госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Ван И о возможных последствиях.