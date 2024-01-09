Мир 09 января 2024, 08:51 Китайский МИД выступил против стран-монополистов и политики грубой силы Министр Ван И: Китай выступает против монополии стран в международных делах Liu Jie/XinHua/globallookpress

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Китай выступил против гегемонии на мировой арене, монополии меньшинства стран в геополитике и введения односторонних санкций. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил об этом на семинаре по международной ситуации и китайской дипломатии, сообщило РИА «Новости».

«Мы решительно выступаем против гегемонизма и политики грубой силы, а также против монополии меньшинства стран в международных делах», — сказал он.

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Будучи ответственной крупной страной, Китай, по словам Вана И, всегда отстаивал справедливость. Министр заявил, что мир перестал быть мирным, а притеснение и запугивание нанесли много вреда. Он потребовал предоставить слово развивающимся странам и отменить односторонние санкции.

Ван И заявил, что Китай придерживался принципа беспристрастности, выступал за создание многополярного мира и демократизацию отношений между странами. Он поддержал расширение БРИКС. По мнению министра, это позволит добиться справедливого глобального управления.