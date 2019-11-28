Китайский МИД призвал США отказаться от принятия закона по Гонконгу

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге Подробнее

По словам дипломата, принятие этого закона подорвет двусторонние отношения Вашингтона и Пекина, а также отразится на сотрудничестве обеих стран в важных сферах. Исходя из этого, Китай обратился к американским партнерам с призывом воздержаться от осуществления закона.

«Никому не стоит недооценивать решимость защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», — цитирует Гэн Шуана RT.