Китайский МИД объяснил принципы демократии Запада цитатой Ленина

Демократия — она только для богачей. Цитату с такой мыслью Владимира Ленина опубликовал представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в Twitter.

«Демократия для незначительного меньшинства, демократия для богатых — вот что такое демократия в капиталистическом обществе», — ретвитнул высказывание дипломат.

Это цитата из книги «Государство и революция». Лицзянь также добавил от себя: «Вот что такое демократия на Западе».

Официальный представитель китайского МИД уже не первый раз остро реагирует на политику Запада через свой аккаунт. Ранее он назвал США реальной угрозой для всего человечества и обсмеял слова генерального секретаря НАТО об оборонительном характере альянса.

Так, 9 августа Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter картинку, высмеивающую лицемерную внешнюю политику правительства США, так любящего применять силу под видом установления демократического режима. С помощью картинки он напомнил, каким образом США приносили свой вариант демократии в ряд стран — Ирак, Афганистан и Кубу. Саму публикацию Лицзянь подписал игрой слов: Denocracy or Democrazy?