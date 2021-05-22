Китайский марсоход «Чжужун» приступил к исследованию Красной планеты

Марсоход «Чжужун» благополучно сошел с платформы и приступил к исследованию Марса. Об этом со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC) сообщило РИА «Новости».

Китайский марсоход в составе автоматической межпланетной станции «Тяньвэнь-1» успешно приземлился на поверхность Марса 15 мая. Это стало первой в истории посадкой космического аппарата на Красной планете. Станция была запущена с ракеты-носителя «Чанчжэн-5» еще в июле 2020 года. В феврале она вышла на орбиту Марса.

Космический аппарат «Тяньвэнь-1» прислал на Землю первые снимки с Марса 19 мая. На фотографиях можно было заметить антенны марсохода, солнечные панели и направляющие для спуска ровера.

Марсоход «Чжужун» займется исследованием грунта, ионосферы и климата Марса. Его работа продлится в течение 92 земных суток.

Главная цель миссии «Тяньвэнь-1» — поиски возможных признаков жизни на Марсе.

Марсоход назвали в честь бога огня из традиционной китайской мифологии. А сам Марс в Китае называют Хуосин, что переводится как «огненная планета».