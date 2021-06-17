Китайский корабль «Шэньчжоу-12» успешно состыковался с орбитальной станцией КНР

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-12» успешно совершил стыковку со строящейся орбитальной станцией КНР «Тяньгун». Трансляция проходила на сайте Центрального телевидения Китая.

На борту корабля находятся три члена экипажа. Это космонавты Лю Бомин, Не Хайшэн и Тан Хунбо, для которого этот полет в космос стал первым в карьере.

Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с кораблем «Шэньчжоу-12» в четверг, в 04:22, стартовала с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Через 573 секунды после старта корабль отделился от работы и вышел на заданную орбиту. Этот запуск стал первым с 2016 года и седьмым по счету пилотируемым полетом в рамках китайской космической программы.

Миссия «Шэньчжоу-12» продлится три месяца. Космонавты займутся работами по строительству орбитальной станции КНР и изучат вопросы долговременного пребывания на орбите.

В июне Китай также вывел на орбиту четыре исследовательских спутника.

Базовый модуль «Тяньхэ» для строящейся орбитальной станции был успешно запущен в конце апреля. На основном модуле будут располагаться центр управления и жилое пространство для экипажа.