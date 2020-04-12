Китайский эпидемиолог предсказал пик коронавируса через две недели

Мировой пик коронавируса может произойти не раньше чем через две недели, если ситуация будет развиваться нынешними темпами. Об этом заявил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.

«Если вы хотите, чтобы я дал прогноз, когда наступит точка перелома пандемии в мире, то для меня это сделать значительно сложнее, чем по ситуации в Китае. Почему? Потому что в других странах очень много непредвиденных факторов. Но если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, боюсь, что нужно еще две недели», — сказал Чжун Наньшань в интервью местным СМИ, его цитирует РИА «Новости».

По мнению эпидемиолога, большое значение играют жесткие меры, которые вводят некоторые правительства. Он привел в пример Италию, где даже на севере страны, благодаря строгим мерам, в некоторых городах вообще нет новых заражений. Так что, отметил Чжун Наньшань, ситуация может отличаться даже в пределах одной страны.

Китайский эпидемиолог уверен, что ситуация разнится с той, что была в Европе в 1918 году. Он считает, что благодаря жестким мерам распространение вируса может пойти на спад.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в декабре. Сейчас по всему миру число зараженных превышает 1,7 миллиона человек. Погибших — больше 108 тысяч человек.