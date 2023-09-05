Мир 05 сентября 2023, 07:49 Китайский эксперт рассказал о ключевом механизме возрождения зерновой сделки Global Times: ключом к перезапуску зерновой сделки станет прозрачность перевозок Pxhere

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Прозрачность транспортировки сельскохозяйственной продукции станет ключом к перезапуску зерновой сделки. Об этом заявил младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, сообщило издание Global Times.

Китайский эксперт отметил, что самой сложной проблемой для возрождения черноморской инициативы стал мониторинг прозрачности перевозок. При этом само заключение соглашения между странами он назвал легкой для выполнения процедурой. «Вопрос в том, как контролировать его исполнение приемлемым для обеих сторон способом, чтобы обеспечить прозрачность механизма», — заявил Цуй Хэн.

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Специалист добавил, что именно от искренности и соблюдения соглашений зависит дальнейший успех зерновой сделки. Он также задался вопросом, сможет ли Запад, возглавляемый США, соблюдать обещания и выступить независимой третьей стороной.

Цуй Хэн назвал важными действия Турции в решении поставленных задач и добавил, что роль посредника в черноморской инициативе дала стране геополитическое влияние и прибыль от транзита зерна.

Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил о возможности «реанимации» зерновой сделки.