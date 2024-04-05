Мир 05 апреля 2024, 04:14 Китайский эксперт раскрыл план Зеленского по «мирным переговорам» Лян Юнчунь: Зеленский заговорил о мирных переговорах с целью давления на Запад РИА «Новости»

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о его готовности к мирным переговорам с Россией не соответствуют действительности. Об этом Национальному радио Китая (CNR) заявил военный эксперт Лян Юнчунь.

По его словам, ситуация на поле боя для ВСУ ухудшилась. Подобные высказывания направлены на то, чтобы оказать давление на Соединенные Штаты и Европейский союз с целью получить финансовую и военную помощь.

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«Просьба о мирных переговорах — это вынужденная необходимость, вызванная неблагоприятной боевой обстановкой, так и скрытый призыв о помощи, ориентированный на Запад», — подчеркнул эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры возможны без возвращения Украины к границам 1991 года, — но при условии возвращения к границам 2022-го, до начала проведения Россией спецоперации.