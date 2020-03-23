Китайский эксперт предрек Европе еще два года пандемии коронавируса
Один из ведущих китайских вирусологов Чжан Вэньхун назвал такую ситуацию вполне нормальной. Мнение руководителя Шанхайской экспертной группы по COVID-19 привела газета South China Morning Post.
«Нормально, если вирус исчезнет, а потом снова появится. Ситуация будет складываться подобным образом один или два года», — заметил Вэньхун.
Он призвал не ждать окончания пандемии в Европе в ближайшем будущем — она неизбежно затянется.
«Когда вирус смогут контролировать — этим летом или следующим, — зависит от совместных усилий по сдерживанию пандемии», — сказал вирусолог. Для скоро решения проблемы меры должны быть «чрезвычайно радикальными».
Остановить пандемию, по словам Чжана Вэньхуна, можно было бы, прекратив все перемещения по миру на четыре недели.
В Китае в начале распространения инфекции отмечали «Праздник весны». Многие учреждения, предприятия и учебные заведения в связи с этим закрыли, а это значительно уменьшило контакты населения и в итоге помогло в борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным ВОЗ и органов здравоохранения, во всем мире инфицированы 332 851 человек. Выздороветь удалось более чем 96 тысячам пациентов, еще 14 595 скончались. Вакцину не обещают раньше, чем через год. Однако американским и французским специалистам, возможно, удалось найти способ лечить COVID-19.