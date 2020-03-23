Китайский эксперт предрек Европе еще два года пандемии коронавируса

Европа не сумеет быстро победить коронавирус. Китайский эксперт заявил, что для этого странам потребуется около двух лет. Вирус будет то появляться, то исчезать. От пандемии никуда не деться.

Один из ведущих китайских вирусологов Чжан Вэньхун назвал такую ситуацию вполне нормальной. Мнение руководителя Шанхайской экспертной группы по COVID-19 привела газета South China Morning Post.

«Нормально, если вирус исчезнет, а потом снова появится. Ситуация будет складываться подобным образом один или два года», — заметил Вэньхун.

Он призвал не ждать окончания пандемии в Европе в ближайшем будущем — она неизбежно затянется.

«Когда вирус смогут контролировать — этим летом или следующим, — зависит от совместных усилий по сдерживанию пандемии», — сказал вирусолог. Для скоро решения проблемы меры должны быть «чрезвычайно радикальными».

Остановить пандемию, по словам Чжана Вэньхуна, можно было бы, прекратив все перемещения по миру на четыре недели.

В Китае в начале распространения инфекции отмечали «Праздник весны». Многие учреждения, предприятия и учебные заведения в связи с этим закрыли, а это значительно уменьшило контакты населения и в итоге помогло в борьбе с коронавирусом.

Всего, по данным ВОЗ и органов здравоохранения, во всем мире инфицированы 332 851 человек. Выздороветь удалось более чем 96 тысячам пациентов, еще 14 595 скончались. Вакцину не обещают раньше, чем через год. Однако американским и французским специалистам, возможно, удалось найти способ лечить COVID-19.