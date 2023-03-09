Мир 09 марта 2023, 03:10 Китайский дипломат высмеяла статью о подрыве «Северных потоков» Консул Китая Чжан Мэйфан высмеяла статью в NYT о новых разведданых по «Северным потокам» Роскосмос

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Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан иронично прокомментировала публикацию в газете The New York Times о диверсиях на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Она написала в Twitter, что статья внесла неразбериху, и намекнула на участие администрации президента США Джо Байдена в организации подрывов.

«Публикация NYT со ссылкой на официальных лиц США с обвинением „проукраинской группировки“ внесла неразбериху в ситуацию со взрывами газопроводов „Северный поток“. Но это не смогло убедить общественность, поскольку некоторые задались вопросом: „Группировка называется администрацией Байдена?“» — отметила дипломат.

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Газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что в подрыве российского магистрального трубопровода виновата «проукраинская группировка».

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Британская газета The Times утверждает, то западные разведслужбы знают имя спонсора терактов на «Северных потоках». К подрыву имеет отношение «частное предприятие с Украины».