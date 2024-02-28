Мир 28 февраля 2024, 10:49 Китайский дипломат проедет по Европе в попытке урегулировать конфликт на Украине Спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетит Украину, Россию и страны Европы РИА «Новости»

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Китай постарается урегулировать конфликт на Украине политическим путем. Пресс-секретарь МИД Мао Нин объявил, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в марте отправится в дипломатическое турне для продвижения инициативы. Об этом сообщил CCTV.

Поездка начнется 2 марта. Ли Хуэй посетит Россию, Украину, Польшу, Германию, Францию и штаб-квартиру Евросоюза. Его задача — содействовать политическому проведению второго раунда челночной дипломатии для разрешения украинского кризиса.

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В 2023 году МИД Китая опубликовал мирный план урегулирования конфликта. В него включили 12 пунктов, в том числе о равной обязанности стран соблюдать международное право, отказе от расширения военных блоков, прекращении боевых действий и возобновлении прямого диалога. Президент России Владимир Путин допустил, что идеи Китая используют при урегулировании ситуации. По его словам, для этого нужна готовность Запада и Украины.