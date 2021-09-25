Китайский дипломат призвал Пекин быть готовым к ядерному удару по США

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал власти Китая к более агрессивной позиции на фоне действий США. Он отметил, что Пекин должен быть готовым дать отпор и отказаться от политики неприменения ядерного оружия.

Дипломат сказал, что такое решение должно быть принято в свете новых альянсов, которые создают США. В частности, AUKUS, который соединил Америку, Австралию и Великобританию. Ша Цзукан подчеркнул, что такой союз явно показывает растущее военное присутствие трех этих стран неподалеку от китайских границ.

Как отметило Daily Mail, дипломат добавил: сегодняшняя политика Пекина, которой он придерживается еще с 1960-х годов, больше не соответствует обновленным реалиям. По крайней мере, до того момента, пока Китай не сможет договориться с США о неиспользовании ядерного оружия.

AUKUS был создан чуть больше недели назад. На его фоне Австралия заявила, что выходит из «контракта века» с Францией о строительстве подлодок. Общая стоимость сорванной сделки составляла 56 миллиардов евро. Париж воспринял такое решение как настоящее предательство и удар в спину.