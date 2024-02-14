14 февраля 2024, 14:13
Китайский дипломат призвал «определенные страны» остановить поддержку Украины
Постпред КНР в ООН Чжан призвал Запад прекратить военную помощь Украине
Продолжив поставлять Украине оружие, страны Запада лишь обострили конфликт. Постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза призвал остановить военную помощь, сообщил Newsweek.
Дипломат заявил, что нельзя обеспечивать безопасность одной страны, жертвуя другими. Чжан Цзюнь призвал Запад прекратить поставлять Украине оружие и не препятствовать мирному урегулированию конфликта.
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«Определенным странам следует немедленно прекратить подливать масло в огонь и прекратить подрывать дипломатические усилия международного сообщества», — сказал он.
Чжан Цзюнь посоветовал НАТО отказаться от мифа о силе, перестать угрожать и призывать к войне. Он выступил за прекращение односторонних санкций.
США отвергли предложения России по прекращению огня на Украине, сообщило агентство Reuters. Переговоры якобы вели через посредников. «Известия» сообщили, что украинские власти подтвердили дефицит боеприпасов в армии.
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