Мир 14 февраля 2024, 14:13 Китайский дипломат призвал «определенные страны» остановить поддержку Украины Постпред КНР в ООН Чжан призвал Запад прекратить военную помощь Украине РИА «Новости»

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Продолжив поставлять Украине оружие, страны Запада лишь обострили конфликт. Постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза призвал остановить военную помощь, сообщил Newsweek.

Дипломат заявил, что нельзя обеспечивать безопасность одной страны, жертвуя другими. Чжан Цзюнь призвал Запад прекратить поставлять Украине оружие и не препятствовать мирному урегулированию конфликта.

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«Определенным странам следует немедленно прекратить подливать масло в огонь и прекратить подрывать дипломатические усилия международного сообщества», — сказал он.

Чжан Цзюнь посоветовал НАТО отказаться от мифа о силе, перестать угрожать и призывать к войне. Он выступил за прекращение односторонних санкций.

США отвергли предложения России по прекращению огня на Украине, сообщило агентство Reuters. Переговоры якобы вели через посредников. «Известия» сообщили, что украинские власти подтвердили дефицит боеприпасов в армии.