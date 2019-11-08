  • Китайский дипломат призвал мир объединиться для борьбы с ИГ*

    08 ноября 2019, 14:28

    Алена Макаренко

    Террористическую группировку «Исламское государство»* уничтожили в Сирии и Ираке, но она по-прежнему сохраняет свои позиции на севере Африки и может вернуть прежнее влияние. Об этом предупредил спецпредставитель Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь, сообщило РИА ФАН.
    Китайский дипломат призвал мир объединиться для борьбы с ИГ*

    Он призвал международное сообщество не терять бдительность и объединиться, чтобы террористы утратили активность. «Серьезные вызовы со стороны терроризма» все также сохраняются на севере Сирии, поэтому этому вопросу нужно уделить особое внимание. При этом некоторые ячейки ИГ* действуют в Северной Африке. Кроме того, на этом континенте могут иметь свои сферы влияния и другие боевики.

    Китайский дипломат назвал смерть главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади фейковой. Причем, по его мнению, гибель боевика не означает смерть террористической группировки.

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    Цзюнь считает, что мировое сообщество должно не только уничтожать террористов, но и бороться с основными причинами появления экстремистских группировок.

    *Исламское государство, *ИГ — террористическая организация, запрещена в России