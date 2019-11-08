Китайский дипломат призвал мир объединиться для борьбы с ИГ*

Он призвал международное сообщество не терять бдительность и объединиться, чтобы террористы утратили активность. «Серьезные вызовы со стороны терроризма» все также сохраняются на севере Сирии, поэтому этому вопросу нужно уделить особое внимание. При этом некоторые ячейки ИГ* действуют в Северной Африке. Кроме того, на этом континенте могут иметь свои сферы влияния и другие боевики.

Китайский дипломат назвал смерть главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади фейковой. Причем, по его мнению, гибель боевика не означает смерть террористической группировки.

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Цзюнь считает, что мировое сообщество должно не только уничтожать террористов, но и бороться с основными причинами появления экстремистских группировок.

*Исламское государство, *ИГ — террористическая организация, запрещена в России