Китайский дипломат мемом намекнул на причастность США к авариям на «Северных потоках» | 360°

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Китайский дипломат мемом намекнул на причастность США к авариям на «Северных потоках»

Дипломат из КНР Цао И намекнул мемом на причастность США к диверсиям на «Северных потоках»

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Китайский дипломат в Ливане Цао И в сети Twitter опубликовал мем, посмеявшись над риторикой западных стран по отношению к ситуации с диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Twitter

Twitter

В меме толпа отвечает на вопросы «Кто не любит русские газопроводы? Кто хотел помешать их строительству? Кто говорил, что уничтожит их? Кому выгодны аварии?». Ответ везде одинаковый: «США».

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На последний вопрос «Кто же их уничтожил?» толпа отвечает: «Мы не знаем!».

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Днем 26 сентября стало известно о резкой потере давления на обоих газопроводах. Проведенная проверка выявила разрушенные участки трубы неподалеку от берегов Дании. Оператор проектов Nord Stream AG заявил, что назвать примерные сроки ремонта невозможно.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что аварии в первую очередь выгодны американским властям.

Президент США Джо Байден расценил ЧП на газопроводах как преднамеренную диверсию и пообещал расследовать детали инцидента.

США

Газопровод Северный поток — 2

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