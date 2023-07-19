Мир 19 июля 2023, 09:45 Китайский чат-бот причислил российскую армию к самым сильным в мире Китайский чат-бот ERNIE Bot включил армию России в число самых сильных в мире РИА «Новости»

Читать 360tv в

Китайский чат-бот ERNIE Bot назвал список стран с самыми сильными вооруженными силами, включив в список Россию, КНР и США. Об этом сообщило РИА «Новости».

Чат-бот для оценки мощности армии учитывал размер государства, качество личного состава, тактику, стратегию и военные технологии. Армия США стала одной из самых сильных исходя из больших запасов техники и вооружений, а также за счет огромного военного бюджета.

Реклама

«Армия России является одной из самых крупных в мире. Она велика по масштабу, обладает стратегическим ядерным оружием и передовым вооружением. А в Китае есть авианосцы, ракеты и беспилотники», — отметил бот.

Также в списке оказались армии Великобритании и Франции, которые обладают стратегическим ядерным оружием и передовым вооружением, несмотря на небольшой размер численности.

При этом самую сильную армию чат-бот назвать затруднился из-за того, что у каждой из них есть свои недостатки и преимущества.