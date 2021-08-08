Китайский блогер восхитился продуктами в российских супермаркетах

Пользователь китайской соцсети WeChat побывал в российских супермаркетах и восхитился продуктами, которые там продаются. Он особенно отметил хлеб, молочку и шоколад.

«Гуляя по иностранным супермаркетам, можно по-новому взглянуть на привычный уклад жизни, а также немного узнать о привычках питания местных жителей, стиле одежды, ежедневном досуге. <…> И, конечно же, приобрести необычные товары, которые не продаются на родине», — написал блогер.

Он отметил, что продающийся в России черный хлеб обладает специфическим кисло-соленым вкусом и посоветовал покупать белый. По его словам, российский хлеб очень качественный и стоит недорого. Он также выделил молочные продукты. В российских супермаркетах, подчеркнул блогер, большой выбор молока, кефира, йогурта, сыра, творога, сметаны и мороженого «отличного качества и насыщенного вкуса».

Мужчина посоветовал всем своим соотечественникам, которые окажутся в России, прихватить с собой на родину бутылку водки и обязательно попробовать местную колбасу и майонез. Из сладкого он выделил шоколад — блогер назвал РФ «настоящим царством шоколада».

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что китайские парламентарии приняли закон, согласно которому посетителей ресторанов будут штрафовать за недоеденные блюда.