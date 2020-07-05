Китайский блогер удивился купанию «воинственных русских» в −70

Многие китайцы считают россиян очень воинственными людьми из-за стойкости к морозам. Экстремально низкие температуры им просто нипочем.

«Многие китайские туристы едут в Россию укутанными сверху донизу, а некоторые россияне при этом ходят в шортах и юбках», — поразился блогер.

Интернет-пользователь написал про село Оймякон в Якутии — признанный полюс холода. Автор материала назвал морозы в тех местах ужасающими.

«Однако, к удивлению многих туристов, при такой экстремально низкой температуре русские еще умудряются купаться!» — заметил блогер.

Он также написал про местечко в Оймяконе, где вода не замерзает даже зимой, хотя все вокруг покрыто толстым слоем льда. Оказывается, там находится горячий источник. Название села Оймякон неслучайно переводится как «незамерзающая вода».

Именно этот источник не дает русским замерзнуть.

«Нежиться в горячем источнике посреди заснеженной земли. <…> Об этом даже думать приятно!» — добавил блогер.

По его словам, это волшебное место, которое вызывает большой интерес у путешественников. Автор текста еще раз убедился, что мир полон чудес. Горячие источники в холодной Сибири тому подтверждение, подытожил блогер.