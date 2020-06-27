Китайский блогер рассказал о любви к русской кухне

«Русская еда имеет ярко выраженный вкус — кислый, сладкий, соленый и острый. Также русские очень любят лук и чеснок», — написал автор.

Он отметил, что каждый прием пищи у россиян состоит из нескольких блюд. Сначала идут холодные закуски, потом суп, основное блюдо, которое едят с хлебом, а потом десерт и напитки. Он рассказал о нескольких блюдах, которые очень похожи не те, что готовят на севере Китая.

На первое место он поставил икру. Она бывает красная и черная. Первую добывают из лососевых видов рыб, вторую — из осетровых. Зерно должно быть крупным, тогда оно ценится больше. Едят икру только в сыром виде, запивая водкой или шампанским.

Холодец похож на китайский свиной студень. Но русские делают его не только из свинины, а из разных видов мяса и птицы. После тушения холодец получается очень вкусным, прозрачным без толстого слоя жира.

«Мясо невероятно нежное, буквально тает во рту. Попробовав однажды, остановиться будет уже невозможно», — заявил автор.

Насыщенный вкус гуляша он сравнил с прямодушием русского народа. Московский борщ в Китае известен под названием «лосунтан», что буквально переводится как «русский суп». Это популярное в Китае блюдо. В Шанхае готовят даже свою версию борща.

Как сообщило РИА ФАН, китайский блогер также отметил, что в его страну из России пришли пельмени, сало и хлеб с разной начинкой.