Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» (Taihe) Чэн Хунган обсудил с РИА «Новости» раздуваемую западными СМИ тему эскалации вокруг Украины.

«Бесспорным фактом является то, что западные СМИ всячески раздувают „вторжение“ России на Украину и что движущей силой этой паники являются США», — заметил специалист.

Он обратил внимание на то, что официальные лица США продолжают распространять ложь о «российском вторжении» на Украину, чтобы использовать это в качестве повода для усиления вмешательства в ситуацию в Европе. utrо.ru отметило слова аналитика о том, что это «демонстрирует уродливое лицо политики гегемонии и грубой силы».