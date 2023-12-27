Мир 27 декабря 2023, 11:49 Китайский аналитик предупредил Украину о возможной потере территорий Sohu: Украина потеряет еще больше земель при продолжении конфликта piqsels

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Украина рискует потерять еще больше территорий, если она продолжит вести боевые действия. Об этом китайскому изданию Sohu заявил военный обозреватель Чэнь Си.

Он отметил, что украинское руководство уже задумывалось над прекращением конфликта.

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«Что Киев может сделать сейчас, так это только вовремя остановить конфликт, чтобы не потерять еще больше земель», — указал Чэнь Си.

Аналитик напомнил о словах секретаря комитета Рады по вопросам национальной безопасности полковника Романа Костенко, который указал на критический недостаток ресурсов в ВСУ. Чиновник предложил удержать подконтрольные территории и минимизировать потери личного состава армии.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный предположил, что украинские военные могут потерять контроль над Авдеевкой. По его мнению, армии придется отдать эти территории через несколько месяцев. Залужный добавил, что командование бросит все силы на то, чтобы минимизировать потери, так как в приоритете ВСУ находятся жизни военных, а не удерживание земель.