Мир 06 февраля 2023, 04:54 Китайский аэростат сочли «посланием» для США Сенатор Рубио: китайский аэростат стал сигналом о слабости США Unsplash

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Власти Китая запустили аэростат, чтобы показать упадочное состояние США. С таким заявлением выступил сенатор-республиканец Марко Рубио в интервью телеканалу ABC.

«[В Китае] точно знали, что делают, и за этим стояло послание. Там понимали, что [аэростат] будет замечен и знали, что правительству США придется сообщить о нем, что люди увидят его в небе», — отметил член комитета сената по разведке.

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По его словам, с помощью аэростата китайское руководство хотело донести, что сейчас США находятся в упадке. Некогда великая сверхдержава теперь опустошена. Рубио потребовал, что Пентагон объяснил, почему объект не сбили раньше и позволили ему неделю находиться в воздушном пространстве страны. Также он призвал ведомство раскрыть, какие данные мог собрать за это время аэростат.

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Американские военные заметили китайский воздушный шар 28 января. Президент США Джо Байден хотел сбить его сразу, но Пентагон отговорил его, так как обломки могли нести опасность. В итоге аэростат сбили только 5 февраля, когда он уже достиг Южной Каролины.