Китайских пользователей возмутили пытки над пленными российскими военными на Украине

Пользователей китайской социальной сети Weibo возмутило видео, на котором показаны издевательства над российскими пленными военнослужащими на Украине. Как сообщило РИА «Новости», они назвали подобные действия «поведением нацистов».

Некоторое время назад в Сети распространилось видео с условиями содержания представителей Вооруженных сил России в плену у украинских националистов. Известно, что одному из мужчин прострелили ноги и не оказали потом медицинской помощи. При этом человек, опубликовавший данное видео, не уточнил время и место съемки.

«Это поведение нацистов, после этого еще говорят, что на Украине нет нацистов?».

«Если это не нацисты, то кто тогда?».

«Это военное преступление», — возмутились китайские пользователи.

По некоторым данным, противоправные действия совершались на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

В связи с появлением этой публикации, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение изучить все факты жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими из России в Харьковской области.