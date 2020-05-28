«Судя по всему, Киев не отказался от силового сценария разрешения ситуации в Донбассе. Обстановка в регионе вновь продолжает накаляться», — отметили аналитики Sohu.

Китайские журналисты уверены, что новая эскалация конфликта в Донбассе начнется только после «американского толчка из-за кулис». Таким же образом вопросы решались и при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

За год президентства Зеленского новое руководство страны так и не осознало «губительность воинственной политики Порошенко», отметило издание. В случае повторения ошибок прошлой власти Украину ждут неутешительные последствия.

Зеленский до сих пор остается неопытным политиком, и это только усугубляет положение, уверены представители китайского СМИ. На него сильно влияют олигархи и «американские ястребы», у которых в приоритете стоит силовой вариант решения проблемы.