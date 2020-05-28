    28 мая 2020, 20:46

    Китайские журналисты предрекли Украине катастрофу из-за Донбасса

    Алена Макаренко

    Если власти Украины начнут силовой возврат Донбасса, страна окажется в катастрофическом положении. Об этом говорится в новом материале китайского издания Sohu, сообщило РИА ФАН.
    Китайские журналисты предрекли Украине катастрофу из-за Донбасса

    «Судя по всему, Киев не отказался от силового сценария разрешения ситуации в Донбассе. Обстановка в регионе вновь продолжает накаляться», — отметили аналитики Sohu.

    Китайские журналисты уверены, что новая эскалация конфликта в Донбассе начнется только после «американского толчка из-за кулис». Таким же образом вопросы решались и при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

    За год президентства Зеленского новое руководство страны так и не осознало «губительность воинственной политики Порошенко», отметило издание. В случае повторения ошибок прошлой власти Украину ждут неутешительные последствия.

    Зеленский до сих пор остается неопытным политиком, и это только усугубляет положение, уверены представители китайского СМИ. На него сильно влияют олигархи и «американские ястребы», у которых в приоритете стоит силовой вариант решения проблемы.