Китайские врачи выявили случай заражения бубонной чумой

Женщина заразилась бубонной чумой на северо-западе Китая. О случае инфицирования сообщил местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

По информации ведомства, бубонную чуму диагностировали у 55-летней жительницы города Шицзуйшань. Пациентка занималась животноводством в соседнем автономном районе Внутренняя Монголия.

Женщина почувствовала себя плохо еще 14 августа. Ее отправили в больницу, где медики зафиксировали случай инфицирования бубонной чумой. Сейчас врачи оценивают состояние зараженной как критическое, уточнил ТАСС.

Периодически случаи заболевания фиксируют на севере страны и в соседней Монголии. За ситуацией следят органы эпидемиологического контроля Китая. Чаще всего люди подхватывают инфекцию после употребления мяса грызунов, которые являются ее переносчиками.

Бубонная чума является острым природно-очаговым заболеванием. Его вызывает бактерия Yersinia pestis, которую переносят паразитирующие на крысах блохи. При заболевании происходит воспаление лимфатических узлов. Инкубационный период составляет от двух до шести дней.