Китайские врачи выяснили, что коронавирус может скрываться в организме более 14 дней

Сейчас всех эвакуированных из Китая людей отправляют на двухнедельный карантин. Но китайские врачи сообщили, что заболевание может проявиться и спустя месяц. Такие случаи уже были зафиксированы в КНР.

Житель Китая по фамилии Цзян был в Эчжоу у своей младшей сестры. Он вернулся домой 24 января, а спустя 27 дней у него появилась температура. Мужчина начал испытывать слабость и пошел ко врачу, пишет People’s Daily со ссылкой на власти страны.

Медики провели тест на коронавирус, который оказался положительным. Родственница Цзяна тоже заболела, но 2 февраля. После этой ситуации врачи пришли к выводу, что инкубационный период инфекции может быть больше, чем две недели.

Этот случай был не единственным. СМИ сообщали, что у одного из пациентов первые симптомы появились только спустя 38 дней после заражения.

Специалисты из Китая советуют тем, кто находится в Ухане или рядом с этим городом, меньше контактировать с другими людьми.

Коронавирус начал распространяться в конце 2019 года. За два месяца жертвами инфекции стали 2345 человек. Заразившихся насчитывается уже более 78 тысяч жителей. Все самое главное о COVID-2019 можно узнать в материале «360».