Китайские врачи сказали, что европейцы делают не так при лечении коронавируса

«Наши европейские коллеги заражаются этой болезнью в ходе повседневной работы, соотношение довольно схожее с тем, что было в Ухане. Мы должны защищать наш медицинский персонал», — передает Bloomberg слова профессора Ву Донга.

Указывается, что резкое увеличение заболевших врачей очень характерно для европейских городов, как это сначала получилось в Ухане — там из-за недостаточной защиты медиков заразились тысячи сотрудников, как минимум 46 из них скончались.

Ученые также отметили, что в отличие от SARS, вспышка которого произошла в 2003 году, зараженные COVID-19 могут не испытывать никаких симптомов, что лишь увеличивает необходимость в бдительности и постоянных проверках. Китайские врачи не понимают, как можно пытаться «выявить подозрительные случаи и как изолировать их близкие контакты, если не проводить персональное тестирование».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти предприняли все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Меры помогли сдержать массовое проникновение COVID-19.