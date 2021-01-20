Китайские врачи рассказали о повторных случаях заражения коронавирусом
Врачи из Китая описали несколько случаев повторного заражения в исследовании, которое опубликовали в журнале National Science Review. Они наблюдали за шестью пациентами, которые выздоровели от COVID-19. Спустя некоторое время их ПЦР-тесты вновь показали наличие коронавируса в организме. И это был не тот штамм, которым они переболели ранее.
Повторно заболевшие пациенты имели типичные симптомы COVID-19: высокая температура и поражение легких. Их лечащие врачи отметили, что второй раз они перенесли болезнь также сложно, как и в первый.
Ученые отметили, что второй раз больные заразились коронавирусом через 19-57 дней после выздоровления. При этом у пятерых из шести человек в крови имелись антитела к S-белку коронавируса, у трех уровень их был довольно высоким.
Ранее Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман утверждала, что повторных случаев заражения практически не встречала. Как писала Газета.ru, в большинстве случаев было либо продолжением первого заболевания, либо ошибкой.