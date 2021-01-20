Китайские врачи рассказали о повторных случаях заражения коронавирусом

Антитела к коронавирусу не являются гарантией того, что человек не сможет заразиться коронавирусом повторно. Китайские врачи утверждают, что даже после вакцинации нужно соблюдать меры индивидуальной защиты.

Врачи из Китая описали несколько случаев повторного заражения в исследовании, которое опубликовали в журнале National Science Review. Они наблюдали за шестью пациентами, которые выздоровели от COVID-19. Спустя некоторое время их ПЦР-тесты вновь показали наличие коронавируса в организме. И это был не тот штамм, которым они переболели ранее.

Повторно заболевшие пациенты имели типичные симптомы COVID-19: высокая температура и поражение легких. Их лечащие врачи отметили, что второй раз они перенесли болезнь также сложно, как и в первый.

Ученые отметили, что второй раз больные заразились коронавирусом через 19-57 дней после выздоровления. При этом у пятерых из шести человек в крови имелись антитела к S-белку коронавируса, у трех уровень их был довольно высоким.

Ранее Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман утверждала, что повторных случаев заражения практически не встречала. Как писала Газета.ru, в большинстве случаев было либо продолжением первого заболевания, либо ошибкой.