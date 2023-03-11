Мир 11 марта 2023, 18:28 Китайские врачи нашли в мозге годовалой девочки плод ее близнеца Daily Mail: китайские врачи удалили из мозга годовалой девочки плод ее близнеца РИА «Новости»

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В мозге годовалой китайской девочки обнаружили 10-сантиметровый недоразвитый плод ее близнеца. Врачи успешно удалили его, сообщило издание Daily Mail.

Родители девочки заметили, что у нее увеличивается череп и начались проблемы с моторикой, и решили показать ее специалистам. Выяснилось, что в ее мозге уже довольно продолжительное время развивается зародыш — его кровеносная система была соединена с системой кровообращения сестры. Судя по всему, плод рос несколько месяцев: у него уже были развитые верхние конечности, кости и даже ногти.

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«Плод в плоде» — явление, при котором близнецы сливаются в материнской утробе и один развивается внутри другого — редкая аномалия: в мире известно лишь около 200 таких случаев. А ситуаций, когда плод развивался в черепе, и вовсе всего 18. Раньше близнецов находили в области таза, рта, кишечника. В основном аномалию выявляли у младенцев, но было и несколько случаев у взрослых. После удаления плода его бывшие носители обычно полностью восстанавливаются.

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