Китайские врачи дали прогноз по пику эпидемии коронавируса

В Китае пик эпидемии коронавируса COVID-2019 придется на середину — конец февраля. В крупных городах страны приняты эффективные меры для предотвращения распространения болезни.

Глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что стабилизироваться ситуация должна к апрелю. Его слова привело Центральное телевидение Китая.

Команда Наньшаня построила математическую модель, которая как раз и указывает на пик вспышки в середине февраля. Заявлять о том, что сразу после этого начнется спад заболеваемости, медики пока не берутся.

«Неясно, достигла ли вспышка своего пика, нам нужно еще несколько дней наблюдений», — заметил Чжун Наньшань.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране должна стабилизироваться «где-то к апрелю».

Число новых случаев заражения коронавирусом, по данным Национальной комиссии здравоохранения, подтвержденных в Китае за пределами провинции Хубэй, с 3 февраля сокращается. В эпицентре вспышки новых случаев много, а уровень смертности достаточно высок.

По словам эксперта, при лечении тяжелых случаев есть трудности. К тому же, оказывать медицинскую помощь пациентам в критическом состоянии сложнее, чем при ОРВИ. Однако прогресс противоэпидемических мер, подчеркнул Наньшань, улучшил ситуацию.

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса, произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. Сейчас жертвами вируса стали уже 1868 человек, свыше 73 тысячи граждан в 25 странах заболели. Вылечить удалось 12,5 тысячи пациентов.