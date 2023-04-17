Мир 17 апреля 2023, 08:47 Китайские военные сопроводили американский эсминец в Тайваньском проливе Военные КНР сопроводили эсминец США во время его прохода через Тайваньский пролив Викимедиа

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Военные из КНР сопроводили американский эсминец USS Milius, он прошел Тайваньский пролив. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши. Заявление появилось в соцсети WeChat.

«Восточная зона боевого командования НОАК организовала отряды для сопровождения и наблюдения за эсминцем на всем маршруте», — сказал Ши И.

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По его словам, китайские военнослужащие находятся в полной боевой готовности, чтобы в случае необходимости защищать безопасность, государственный суверенитет и региональную стабильность. Новой виток обострения ситуации вокруг Тайваня произошел в августе 2022 года из-за приезда занимавшей пост спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китайские власти осудили визит Пелоси, ведь они считают остров одной из своих провинций. Китай расценил такой шаг Штатов поддержкой тайваньского сепаратизма. После этого Китай провел вблизи острова большие военные учения.