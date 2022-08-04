Китайские военные провели боевые стрельбы в Тайваньском проливе
Вооруженные силы Китая провели боевые учения в восточной части Тайваньского пролива
Части сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках учений отработали боевую стрельбу по условному противнику в акватории восточной части Тайваньского пролива. Об этом говорится в сообщении пресс-службы боевого командования НОАК.
Стрельбы начались около 13:00 по местному времени (08:00 по московскому).
«Проведены боевые стрельбы с нанесением точечных ударов по целям, запланированные задачи полностью выполнены», — говорится в сообщении командования.
Китайские военные проводят боевые учения рядом с Тайванем в ответ на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Всего ВС КНР запланировали учения в шести зонах вокруг Тайваня.
Официальный представитель канцелярии Государственного совета Китая по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что прилет Пелоси на остров стал грубейшим нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Китая.
Пелоси пребывала на Тайване со второго по третье августа. Эта первый подобный визит для политика с 1997 года.