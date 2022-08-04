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    04 августа 2022, 10:16

    Китайские военные провели боевые стрельбы в Тайваньском проливе

    Вооруженные силы Китая провели боевые учения в восточной части Тайваньского пролива

    Максим Зинкин

    Части сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках учений отработали боевую стрельбу по условному противнику в акватории восточной части Тайваньского пролива. Об этом говорится в сообщении пресс-службы боевого командования НОАК.

    Стрельбы начались около 13:00 по местному времени (08:00 по московскому).

    «Проведены боевые стрельбы с нанесением точечных ударов по целям, запланированные задачи полностью выполнены», — говорится в сообщении командования.

    Китайские военные проводят боевые учения рядом с Тайванем в ответ на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Всего ВС КНР запланировали учения в шести зонах вокруг Тайваня.

    Официальный представитель канцелярии Государственного совета Китая по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что прилет Пелоси на остров стал грубейшим нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Китая.

    Пелоси пребывала на Тайване со второго по третье августа. Эта первый подобный визит для политика с 1997 года.