Китайские военные провели боевые стрельбы в Тайваньском проливе

Части сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках учений отработали боевую стрельбу по условному противнику в акватории восточной части Тайваньского пролива. Об этом говорится в сообщении пресс-службы боевого командования НОАК.

Стрельбы начались около 13:00 по местному времени (08:00 по московскому).

«Проведены боевые стрельбы с нанесением точечных ударов по целям, запланированные задачи полностью выполнены», — говорится в сообщении командования.

Китайские военные проводят боевые учения рядом с Тайванем в ответ на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Всего ВС КНР запланировали учения в шести зонах вокруг Тайваня.

Официальный представитель канцелярии Государственного совета Китая по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что прилет Пелоси на остров стал грубейшим нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Китая.

Пелоси пребывала на Тайване со второго по третье августа. Эта первый подобный визит для политика с 1997 года.